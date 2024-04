100e pole voor Red Bull: 5 op 5 voor Max Verstappen in kwalificaties in 2024

Max Verstappen blijft de maat in de Formule 1 dit seizoen. De Nederlandse wereldkampioen reed na zijn zege in de sprintrace eerder op de dag met de vingers in de neus naar de polepositie voor de Grote Prijs van China van morgen. Red Bull-ploegmaat Sergio Perez was 2e, Fernando Alonso 3e. Lewis Hamilton vertrekt morgen pas als 18e op de startgrid.

Max Verstappen schrijft nog wat meer geschiedenis voor Red Bull. Shanghai vandaag was de 100e polepositie uit de geschiedenis van het Oostenrijkse F1-team. 15 jaar geleden pakte Sebastian Vettel de allereerste pole voor Red Bull in... Shanghai.



Voor Verstappen zelf was het de 37e pole uit zijn carrière. De drievoudige wereldkampioen bleef zijn teammaat 322 duizendsten voor. Fernando Alonso zette zich daarachter voor de 2 McLarens en de 2 Ferrari's.



De grote ontgoocheling was Lewis Hamilton. De Brit koos in Q1 voor een laat snel rondje, maar maakte een remfoutje, waardoor hij pas op P18 terechtkwam. Enkel de top 15 stootte door naar Q2.



(later meer)