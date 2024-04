Max Verstappen troeft Lewis Hamilton af in sprintrace van GP F1 van China

Na een spectaculaire regenkwalificatie gisteren mocht Lando Norris vanaf de polepositie starten in de sprintrace. Vandaag speelde de wind een hoofdrol. De Brit van McLaren kon niet profiteren van zijn pole: Hamilton, de tweede op de grid, zoefde hem al in de 1e bocht voorbij, Norris viel na een foutje terug naar plek 7. De sprintrace duurde 19 ronden, halfweg kwam Verstappen zijn laatste horde tegen. Hamilton moest er ook aan geloven. "Maar dit is mijn beste resultaat sinds lang", juichte Hamilton. Zijn laatste GP-zege dateert van eind 2021.

De twee Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz maken de top 5 compleet. Norris moest vrede nemen met de 6e plaats.



Fernando Alonso reed op 3 ronden van het einde op de 3e plaats rond, maar opgejaagd door het trio Perez-Leclerc-Sainz ging de Spanjaard in de fout. Na een contact met Sainz moest hij met zijn Aston Martin de race stoppen.



Met het sprintsucces krijgt Verstappen er 8 WK-punten bij, waarmee de winnaar van 3 van de 4 GP's dit jaar uitloopt op eerste achtervolger Perez. Het verschil is nu 15 punten.



De GP van China is terug op de kalender na 5 coronajaren zonder en huisvest de eerste van 6 sprintraces dit jaar.



Later vanochtend zijn er de kwalificaties voor de GP van morgen.