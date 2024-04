Tiesj Benoot wordt weer vader, maar start gewoon in Waalse Pijl: "Niet zoveel geslapen vannacht"

Tiesj Benoot zal vandaag in de Waalse Pijl niet meer met bevallingsstress op de fiets zitten zoals zondag in de Amstel Gold Race. Zijn partner Fien bracht gisteren hun tweede kindje ter wereld. Dat raakte bij de start van de Waalse Pijl - mét Benoot - bekend.

Onze startinterviewer kreeg een glunderende Tiesj Benoot voor zijn microfoon: "Ik ben gisteravond vader geworden", verklapte de 30-jarige Visma-Lease a Bike-renner.



Zondag had hij Fien nog de nummers gegeven van zijn ploegleiders, zodat hij desgevallend meteen kon afstappen. Dat gebeurde niet, Benoot stond als derde op het podium in Valkenburg.



Een tweede vluchtscenario hoefde niet uitgetekend. Met Loes verwelkomde het gezin Benoot een tweede dochtertje, na Roos in december 2021.



Ondanks de bevalling bood Benoot zich vandaag aan voor de start, moe maar voldaan: "Ik zat de hele dag in het ziekenhuis, gisteravond kregen we er een prachtige dochter bij."