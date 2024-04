Sprookje van Wrexham blijft duren: 'Hollywoodclub' van Ryan Reynolds stijgt naar Engelse derde klasse

za 13 april 2024 23:40

Wrexham, de Welshe club die in handen is van acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenny, heeft zich zaterdag voor het tweede jaar op rij verzekerd van promotie. De club, waarrond een populaire docuserie gemaakt werd, stijgt dankzij een 6-0-zege tegen Forest Green volgend seizoen naar de League One, het derde niveau in het Engelse voetbal.

Het verhaal van Wrexham is de voorbije jaren de wereld rondgegaan. De traditieclub uit Wales, een van de oudste nog actieve voetbalclubs ter wereld, werd in 2021 overgenomen door de Amerikaanse acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenny, en zij begonnen er aan een onwaarschijnlijk parcours. Onder hun bewind werd er niet alleen succesvolle docuserie gemaakt over de club, 'Welcome to Wrexham', maar werden er ook sportieve successen geboekt. Vorig seizoen kon Wrexham voor het eerst in 15 jaar nog eens promoveren en steeg het naar de League Two, de Engelse vierde klasse. Dit seizoen trok het die goede lijn gewoon door. Op twee speeldagen van het eind wist Wrexham zich, dankzij een ruime 6-0-zege tegen Forest Green, opnieuw te verzekeren van promotie. Het stijgt nu naar de League One, het op twee na hoogste niveau in Engeland, na de Championship en de Premier League.