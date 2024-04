Gert Verheyen zag Real-City als voorsmaakje van Super League: "Kan de topclubs eigenlijk geen ongelijk geven"

Met een 3-3-spektakelstuk hebben Real Madrid en Manchester City gisteravond de voetbalfans verwend. Gert Verheyen zat als co-commentator bij Pickx Sports op het puntje van zijn zitje in Bernabeu. "Het hoort in het rijtje van de beste Champions League-avonden die ik al meemaakte", geniet hij een dag later nog wat na.

"Rond het uur dreigde de match in een dip te gaan en dan scoorde City plots 2 keer in 5 minuten, wat nog voor 20 geweldige slotminuten zorgde. En dan ook nog de schoonheid van die laatste 3 treffers. Het waren alle drie briljante goals."

Dat het zo'n bijzondere avond was, heeft voor de voormalige Rode Duivel veel te maken met het wedstrijdverloop. "Zonder die goal na 2 minuten is het misschien lang wachten tot de match openbreekt", meent hij. "Maar nu had je al meteen dat doelpunt."

Dat het de allerbeste CL-avond was die hij ooit live meemaakte, dat wil Gert Verheyen niet gezegd hebben. "De matchen van langer geleden zitten al wat minder vers in het geheugen. Maar het was zeker een absolute topavond, een van de beste avonden die ik meemaakte in de Champions League", vertelt Verheyen aan Sporza.

"Je kunt ook een topmatch hebben door een verrassingseffect. Een underdog die wint van een absolute topper. Of door de mensen, de supporters, het stadion, de ambiance, ... Het kan van zoveel factoren afhangen. En gisteren in Bernabeu kwam dat allemaal samen."

"Je moet ook wat geluk hebben met een wedstrijd. Een grote affiche is niet per definitie een geweldige match. Dat weet je niet op voorhand. Het kan ook tegenvallen."

Is er meer spektakel in de Champions League dan vroeger? Misschien door de afschaffing van de regel rond uitdoelpunten? "Wedstrijden zoals gisteren, zo heb je er toch geen 10 op een seizoen", relativeert Verheyen.

Opvallend in Madrid gisteravond: het dak van Bernabeu was gesloten. In welke mate speelde dat een rol in de beleving? "Ik ben daar op zich niet echt fan van, al heeft het ook wel iets", vindt Verheyen. "Het showgehalte van de wedstrijd wordt erdoor vergroot."

"Weet je, wanneer die grote clubs over een Super League spreken... Ik denk dat we gisteravond een voorsmaakje gekregen hebben van waar ze dan eigenlijk naartoe willen. Het voetbal van de toekomst, op het allerhoogste niveau. En dat in zo'n theater, in zo'n decor."

"Het is zoals naar een theater gaan, naar een totaalspektakel. Je weet op voorhand dat de artiesten je zullen soigneren. En dat is wat we gisteravond in Bernabeu gezien hebben. Zo'n gesloten dak zorgt dan nog voor een extra dimensie. Dat is hoe zij de toekomst zien. En na gisteren kun je hen eigenlijk geen ongelijk geven."