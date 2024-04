Het einde is in zicht. in de Ardennen worden de prijzen uitgedeeld in de Sporza Wielermanager. Wie nog veel transfers heeft (zoals Tess) krijgt tips uit het Baskenland. Andere managers (zoals Thomas en Gilles) twijfelen: de zekerheid van Pogacar in Luik of een renner die de vier koersen nog rijdt? Luister naar de nieuwe aflevering van kopman.