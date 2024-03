Lewis Hamilton steunt klacht tegen FIA: "Er is geen transparantie, hoe kan je deze sport vertrouwen?"

Susie Wolff, de echtgenote van Mercedes-teambaas Toto Wolff, heeft een klacht ingediend tegen de internationale autosportfederatie FIA. De steun van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft ze alvast. "In een wereld waarin mensen vaak het zwijgen worden opgelegd, is dit een sterke boodschap."

Daarom stapt Susie Wolff nu naar een Franse rechtbank. "Er is nog steeds geen sprake van enige transparantie of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van de FIA en haar personeel in deze kwestie", schrijft ze op sociale media.

De steun van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft ze alvast. Ook de Britse F1-recordwinnaar spreekt over "een gebrek aan transparantie en verantwoording" bij de FIA.

"Hoe kan je deze sport nog vertrouwen?", stelt hij. "Er blijft te veel achter gesloten deuren, dus het is goed dat Susie deze stappen zet."

"Ik ben ongelooflijk trots op haar. Ik vind haar heel moedig en in een wereld waar mensen vaak het zwijgen wordt opgelegd, is het een geweldige boodschap dat zij nu opstaat."

"Deze sport wordt nog steeds gedomineerd door mannen. We leven in een tijd waarin je wordt ontslagen, als je als vrouw een klacht indient. Dat is een vreselijk verhaal om richting de wereld te projecteren, zeker als we praten over inclusiviteit in de sport."

Daarmee verwijst Hamilton naar de werkneemster van Red Bull Racing die op non-actief werd gesteld na een klacht tegen teambaas Christian Horner voor grensoverschrijdend gedrag.