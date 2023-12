FIA onderzoekt belangenvermenging tussen Mercedes-baas Toto Wolff en zijn vrouw Susie

Toto Wolff is al jarenlang de teamchef van Mercedes in de Formule 1. Zijn vrouw Susie werkt dan weer voor het Formula One Managment (FOM), dat de F1 commercieel uitbaat.

Toto Wolff zou op die manier informatie verkregen hebben die niet voor iedereen beschikbaar is. Op een vergadering met andere teambazen zou hij zich versproken hebben.

Susie Wolff zou dan weer op de hoogte zijn van discussies tussen teamchefs die van belang kunnen zijn voor het FOM.

FIA-baas Ben Sulayem laat het zaakje onderzoeken. "De FIA is op de hoogte van speculaties in de media. Er zou vertrouwelijke informatie zijn doorgegeven aan een F1-teambaas door een lid van het FOM-personeel", klinkt het.