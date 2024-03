Kortrijk Spurs rekent komende 4 jaar op Nederlandse coach Johan Roijakkers

Roijakkers speelde van 1999 tot 2003 bij Bree, waarna hij er assistent-coach werd en in 2005 de Belgische titel pakte. In 2004 was hij even interimcoach bij Bree, van 2007 tot 2010 fungeerde hij als assistent van Bergen. Hij volgde toen hoofdcoach Chris Finch van Limburg naar Henegouwen.



In 2010-2011 trok hij in het zog van de Amerikaan de plas over naar de Rio Grande Valley Vipers in de NBA G League.



Vanaf 2012 was hij hoofdcoach. Hij pakte meteen de Slovaakse titel met Prieyidza, waarna hij richting Göttingen trok. Hij promoveerde naar de Duitse eerste klasse en bleef er 8 jaar.



In 2020 begon hij een nieuw Duits avontuur bij Bamberg, goed voor de play-offs in Duitsland én de Champions League, begin 2022 ging het richting Varese in Italië. Eind dat jaar ging hij voor een jaartje aan de slag als bondscoach van Saudi-Arabië. Momenteel is hij algemeen manager bij de Nederlandse topclub Den Bosch.



Bij de Spurs zal hij vanaf volgend seizoen de sportieve lijnen uitzetten samen met sportief directeur Brecht Guillemyn.​



Kortrijk verstevigde gisteren zijn eerste plaats in de Elite Silver van de BNXT League dankzij een 89-73-zege tegen Feyenoord.