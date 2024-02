Belgian Lions beginnen met veel vertrouwen aan EK-campagne: "We hebben echt een goede ploeg"

wo 21 februari 2024 12:08

De Belgian Lions beginnen deze week aan de kwalificaties voor het EK basketbal in 2025, met een verplaatsing naar Slovakije en een thuismatch tegen grootmacht Spanje. Assistent-bondscoach Kristof Michiels heeft er voor aanvang van de campagne een goed oog in. "We zullen het moeten hebben van het collectieve, maar daarin heb ik het volste vertrouwen", vertelt hij aan Sporza.

Naast Slovakije en Spanje treffen de Belgian Lions in hun kwalificatiepoule ook nog Letland, de jongste jaren meermaals de kwelduivel van het Belgische basketbal, zowel in zaal als in 3x3. De Letten imponeerden vorig jaar nog op het WK door 5e te worden en mogen volgend jaar mee het EK organiseren. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de kwalificaties, want Letland is daardoor al zeker van zijn EK-ticket. De Belgian Lions zullen dus Slovakije of Spanje achter zich moeten houden om er voor de 6e keer op rij bij te zijn op het EK. Voor Spanje ligt dat misschien wat moeilijker: de Spanjaarden zijn immers de regerende Europese kampioen. Een lastige klus dus, maar ook niet onmogelijk. Op het EK 2022 was de enige nederlaag van Spanje er eentje tegen... België. Maar Slovakije, de nummer 60 van de wereld, moet in principe een haalbare kaart zijn voor de Lions. Twee jaar geleden verkochten de Belgen Slovakije nog een dreun van jewelste: in de kwalificaties voor het WK werd het in Bergen liefst 102-59. (lees voort onder de foto)

Ismaël Bako

"We hebben écht een goede ploeg"

De Belgian Lions vertoeven al sinds maandag in Slovakije om de belangrijke wedstrijd van donderdagavond voor te bereiden. "Dat ervaren we wel als een pluspunt. De trainingsfaciliteiten zijn hier goed. We kunnen hier meerdere keren per dag trainen en prima toeleven naar de match", zegt assistent-coach Kristof Michiels. Vorige zomer deden de Belgian Lions het in de prékwalificaties voor de Olympische Spelen nog met een erg jong team. Nu is er opnieuw gekozen voor een mix van jeugd en ervaring.

We zullen het moeten hebben van het collectieve, maar daarin heb ik het volste vertrouwen. Kristof Michiels

"We willen absoluut naar het EK en dan is die ervaring ook nodig", weet Michiels. "Die vinden we bij jongens als Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet of Retin Obasohan." Michiels gelooft rotsvast in deze selectie, ook al ontbreekt spelverdeler Manu Lecomte door een blessure. "We hebben écht een goede ploeg, een heel sterke selectie", meent de assistent-bondscoach. "Het klopt dat we niet echt die ene "go-to-man" hebben en dat ervaren jongens als De Zeeuw, Serron en Van Rossom er niet meer bij zijn. Maar dit team is enorm gebalanceerd, met allemaal sterke spelers op elke positie. We zullen het moeten hebben van het collectieve, maar daarin heb ik het volste vertrouwen." (lees voort onder de foto)

Retin Obasohan

"Eerst winnen van Slovakije, pas daarna denken we aan Spanje"

Dat collectief moet voor de Belgian Lions in principe volstaan om Slovakije achter zich te houden in de poule. De nummer 60 van de wereld is op papier het zwakke broertje van de groep. "Ze spelen half court basketbal, naar de Joegoslavische leer", zegt Kristof Michiels over de eerste tegenstander van de Belgen. "Ze spelen vrij traag, met Vladimir Brodziansky (actief bij de Spaanse topclub Badalona, red) als centrale speler. Hem zullen we moeten proberen in foutenlast te brengen." "Met Andre Jones hebben ze ook een goeie, genaturaliseerde Amerikaan. En ik ben persoonlijk ook enorm gecharmeerd van hun spelverdeler Simon Krajcovic, een heel goede speler."

Bij Slovakije is Vladimir Brodziansky de centrale speler. Hem zullen we moeten proberen in foutenlast te brengen. Kristof Michiels

De wedstrijd van zondag in Charleroi tegen Spanje wordt ongetwijfeld andere koek. De Europese kampioen komt met een sterke selectie naar ons land, met ook daar een mix van jeugd en ervaring. Oude rotten als Ricky Rubio, ruim 10 jaar NBA-ervaring en sinds kort weer in eigen land aan de slag bij Barcelona, Rudy Fernandez of Victor Claver tekenen allemaal present. En ook de nieuwe generatie bulkt van de kwaliteiten, met spelers als Juancho Hernangomez, Jaime Pradilla of defensieve kwelduivel Alberto Diaz. Tel daarbij nog succescoach Sergio Scariolo - een tactisch meesterbrein - en je hebt een team dat volgend jaar opnieuw moet kunnen meestrijden om de Europese titel.

Mochten we van Slovakije winnen, dan kan de wedstrijd tegen Europees kampioen Spanje echt een galamatch worden. Kristof Michiels

"Geloof me: wij hebben nog niet over Spanje gesproken", zegt Kristof Michiels. "Iedereen is zich ervan bewust dat we donderdag eerst moeten winnen van Slovakije. Dat zou al een enorme stap zijn. Pas daarna willen we denken aan zondag." "Mochten we van Slovakije winnen, dan kan de wedstrijd van zondag tegen Europees kampioen Spanje echt een galamatch worden, in een volle Spiroudome en tegen al die vedetten." En die vedetten hebben na de nederlaag op het EK 2022 ongetwijfeld nog een eitje te pellen met de Belgen.

Belgian Lions bij Sporza

Uiteraard zit u ook dit keer weer goed bij Sporza om de Belgian Lions te volgen. De wedstrijd van donderdag tegen Slovakije is hier te bekijken met livestream. Tv-kijkers kunnen vanaf 17.55 uur afstemmen op VRT Canvas. Ook de topmatch tegen Spanje is zondag live te zien bij Sporza. Op de website en onze app kunt u hier terecht voor de livestream. Op tv is de wedstrijd vanaf 17.30 uur te zien op VRT 1 en vanaf 17.55 uur op VRT Canvas.

