Toon Aerts (4e) glundert na comeback: "Ik zal nog een tijdje op een wolk zitten"

In zijn eerste cross in 2 jaar verbaasde Toon Aerts met een knappe 4e plaats in de Waaslandcross. De emoties na afloop spraken boekdelen. "Dit is een dag die ik voor de rest van mijn leven niet zal vergeten", zei een gelukkige Aerts.

"Ik moest op bepaalde momenten echt diep gaan. Maar ik dacht toen: "Komaan, man, een uurtje afzien, wat is dat tegenover die 2 jaar waarin je hebt afgezien?""

Hoe was het voor Aerts om vandaag opnieuw crosser te zijn? "De voorbije dagen stuurden veel mensen me veel succes. Er waren er ook die er bijschreven: "Geniet ervan." Ik heb ervan genoten, maar het heeft toch pijn gedaan", lacht Aerts.

"Het podium was misschien wel de kers op de taart geweest. Maar de taart zal zoet smaken, ik ben tevreden na vandaag." Toon Aerts kon zijn geluk niet verbergen na zijn 1e cross in 2 jaar. Al zijn harde arbeid tijdens zijn schorsing leverde vandaag op.

Ik had vandaag een kampioenschapsgevoel.

Aerts genoot van de talrijke aanmoedigingen langs de omloop.



"Ik had het gevoel dat het een kampioenschap was. Dat zijn momenten waarop ze met toeters en bellen langs de kant staan en juichen. En vandaag had ik opnieuw een klein beetje dat gevoel."

"Ik ben die mensen (de fanclub van Aerts) enorm dankbaar, want zij hebben me er de voorbije 2 jaar doorheen geloodst. Dit is een dag die ik voor de rest van mijn leven niet zal vergeten."

Morgen staat Aerts opnieuw aan de start, in Brussel.

"Mijn lichaam zal moe zijn vanavond. Maar met al die aanmoedigingen denk ik dat ik vandaag nog een tijdje op een wolk zal zitten", besluit Aerts.