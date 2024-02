Eindzeges in de CrossCup zijn voor Jana Van Lent en Guillaume Grimard

In provinciedomein Halve Maan in Diest is de laatste manche van het CrossCup-seizoen 2023-2024 afgewerkt. Nicolaï Saké kon Guillaume Grimard nog bijna de eindzege afsnoepen, bij de vrouwen is Jana Van Lent eindwinnares.

De slotmanche van de CrossCup in Diest was een laatste kans voor de veldlopers om zich in eigen land te tonen. Nicolaï Saké had die boodschap begrepen en ging er al vroeg in de wedstrijd vandoor.

Marco Vanderpoorten kon Saké nog een beetje bijbenen, terwijl grote favoriet Guillaume Grimard moest passen. Hij zou uiteindelijk derde worden en zo nog nipt zijn eindzege in de CrossCup veiligstellen, zijn eerste ooit.

Bij de vrouwen kroonde Jana Van Lent zich tot eindwinnares van de CrossCup, ook voor het eerst.

De overwinning in Diest was voor de Britse Jessica Gibbon, die er een duel van maakte met de Nederlandse Jasmijn Lau.

Daarachter liep Van Lent ver weg van haar Belgische concurrenten. Voor de start van deze laatste manche moest ze de leiding in het klassement nog delen met Victoria Warpy, maar die werd pas 6e. Warpy pakt wel de Vlaamse titel als troostprijs.