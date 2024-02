Tom Saintfiet over eindfase Afrika Cup: "Broos moet Nigerianen uit de tent lokken"

De Afrika Cup nadert zijn ontknoping, met vanavond de twee halve finales en zondag de finale als apotheose. Tom Saintfiet, die met Gambia werd uitgeschakeld in de groepsfase, voorspelt de afloop.

Hugo Broos speelt vanavond om 18 uur met Zuid-Afrika de eerste halve finale tegen Nigeria.

"Op basis van de voorgaande wedstrijden in dit toernooi is het heel gevaarlijk om een favoriet aan te wijzen, maar als ik kijk naar de kwaliteit van de kern en wat het hier al heeft laten zien, is Nigeria toch de favoriet tegen Zuid-Afrika."

Aan het woord is Tom Saintfiet, die als bondscoach van Gambia de Afrika Cup vanaf de eerste rij meemaakte en na de uitschakeling opstapte.

"Zuid-Afrika was er 2 jaar geleden niet bij, wat voor een in Afrika toch groot voetballand frappant was. Hugo Broos heeft er sindsdien zijn eigen wil doorgedreven."

"Hugo heeft gekozen voor spelers waarmee hij wilde bouwen. 8 van zijn 11 spelers komen uit voor de Mamelodi Sundowns, een van de rijkste clubs van Afrika."

"Dat is een slimme keuze, want die jongens zijn het gewoon om met elkaar te spelen. Het is een goed elftal, zonder supersterren, met een goeie organisatie en heel veel kwaliteit voorin."