De agenda van Matthias Casse puilt uit, met EK, WK én Olympische Spelen: "Maar hoofddoel is zéér duidelijk"

Matthias Casse (IJF-1) begint aan de laatste fase van zijn olympische voorbereiding in Parijs. In de Franse hoofdstad staat dit weekend de Grand Slam van Parijs op het programma. Met een EK, WK en de Olympische Spelen op drie maanden tijd wordt 2024 een druk judojaar. "Maar alles is gericht op een zo goed mogelijk resultaat op de Spelen."