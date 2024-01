Club gaat Cercle achterna, Anderlecht teert op wandelvoetbal: de "spinnenwebben" die een stijlbreuk verraden

di 30 januari 2024 15:05

Ooit al eens gehoord van een "spinnenweb" in het voetbal? Wel, in Extra Time neemt Arnar Vidarsson je mee in de wondere wereld van de voetbalstatistieken. Zo legt hij de stijlbreuk tussen het huidige Club Brugge en het nieuwe Anderlecht bloot aan de hand van een spinnenwebdiagram. Bekijk de volledige fragmenten hieronder.

Wat zit er in het water in Brugge? Na Cercle Brugge begint ook Club Brugge opvallend hoog te scoren op afgelegde (sprint)meters en fysieke parameters.

Getuige: het speciale spinnenweb (zie hieronder) dat Arnar Vidarsson had meegenomen naar de tafel van Extra Time. "Zoiets wordt in het voetbal zeer vaak gebruikt om data en statistieken te duiden", legt hij uit.

Dit wil zeggen dat Club Brugge steeds aan het voetballen is aan hoge snelheden. Arnar Vidarsson in Extra Time

Even een snelcursus om het te interpreteren: hoe dichter de opvulling van het vak tot aan de rand komt, hoe beter een ploeg scoort in vergelijking met de andere eersteklassers. Bijvoorbeeld: Club Brugge legt het op één na hoogste aantal sprints af in de JPL, loopt de op één na grootste afstand per minuut en legt de meeste afstand af met een (sprint)snelheid tussen 14,4 km/uur en 19,8 km/uur (zie groene cirkels). Ook het feit dat het groene en lichtblauwe vlak korter zijn, is een goed teken. Club Brugge scoort zeer laag op de afgelegde meters aan een lagere snelheid.

"Dat wil zeggen dat Club Brugge steeds aan het voetballen is aan hoge snelheden", legt Vidarsson uit. "Zo zie je dat die ploeg fysiek goed aan het presteren is."

Het "spinnenweb" van Club Brugge.

Of het een verklaring is voor de stille opmars van Club Brugge - inmiddels derde in het klassement -, is moeilijk te zeggen. Geen ploeg vol stylisten meer. Wel een werkende machine. Een broodnodige ommekeer die lijkt te worden weerspiegeld in het nieuwe realisme van Deila en zijn team. Maar het lijkt de these toch te bevestigen: Club Brugge lijkt fysiek meer dan ooit klaar voor de eindsprint van de reguliere competitie.

"Overpresteert" Anderlecht?

Het contrast met Anderlecht is alvast groot. Kijk maar naar het opvallend slanke spinnenweb van paars-wit (zie hieronder.) "Het scoort als vierde op meest afgelegde afstand aan wandelsnelheid. Dat wil je als ploeg toch niet, hé", merkt Vidarsson op. Toch wil dat niet per se zeggen dat de tweede in de stand een luie ploeg is, maar het geeft toch een inkijk in de speelstijl van Riemer en de zijnen. Waar paars-wit vorige seizoenen te vaak hun jeugdig enthousiasme lieten botvieren en als jonge honden achter de bal aanholden, lijkt Anderlecht steeds meer op zijn métier te teren.



"Als je overpresteert volgens bepaalde statistieken, dan is daar een reden voor", vertelt Vidarsson. "Ze spelen nu meer met ervaren spelers, die weten waar ze moeten staan." Of is het toch een teken aan de wand?