Joachim Gérard knokt zich naar kwartfinales van Australian Open: "Heb nooit opgegeven"

Joachim Gérard is de nummer 6 van de wereld, De La Puente de nummer 4. In de kwartfinales wacht de Nederlander Ruben Spaargaren (ITF-8), die in de eerste ronde de Japanner Daisuke Arai (ITF-12) wegzette.

"Ik ben heel blij over mijn wedstrijd, er zaten heel goeie momenten in. Het was zoals ik had verwacht een echt gevecht. Ik kwam 5-2 achter en maakte veel fouten in de return, was niet constant genoeg. Maar ik kon mij herpakken en daardoor de score omdraaien", vertelt Gérard over de wedstrijd.

"Ik lette erop goed te retourneren, agressief te zijn zonder te veel fouten te maken. Ik heb nooit opgegeven en daardoor heb ik deze overwinning kunnen binnenhalen."

Gérard won 3 jaar geleden op de Australian Open de eerste van zijn 2 grandslamtitels. Enkele maanden later volgde ook Wimbledon.

De Belg heeft zich in elk geval goed voorbereid op de eerste grandslamafspraak van het seizoen. Zo bereikte hij tijdens de Victorian Open de halve finales en bij de Melbourne Open de kwartfinales, waar hij telkens verloor van 's werelds nummer één Alfie Hewett. De Brit is de titelverdediger in Melbourne en won in de zomer ook de US Open.