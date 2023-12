WK darts gaat voort zonder Belgen: ijzersterke Richard Veenstra stuurt sputterende Kim Huybrechts met 0 legs weg

De 13e WK-deelname op een rij voor Kim Huybrechts zorgde voor ongeluk. Zijn gemiddelde score spreekt boekdelen: net geen 85 per 3 darts: 84,77. Hij begon nog redelijk, maar had de pech dat Veenstra niks liet liggen met 4 check-outs op een rij. In zijn eerste leg wierp de Nederlander meteen 136 uit.



Waar de nummer 31 van de wereld normaal vlot de triples en dubbels vindt, zag je Huybrechts nu werken voor het bord. Veenstra, die debuteert op het PDC-WK en 79e staat op de ranking, pakte de eerste set met een gemiddelde van 102,48.



Huybrechts kreeg kansen, maar miste 2 pijlen op dubbel 18 en 2 pijlen op dubbel 16. Als in het derde leg 2 keer een dart van onze landgenoot van het bord ketste, was ook de 2e set voor de Nederlander.



Veenstra bleef knallen, weer miste Huybrechts 2 pijlen op dubbel 16 om enigszins in de wedstrijd te blijven. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen: hij gaf zich vooraf al gewonnen. Veenstra miste op dubbel 10, maar dubbel 5 volstond voor de match. Zijn gemiddelde: 99,46.



Huybrechts haalde 0 op 8 op de dubbels, Veenstra 9 op 14.



Huybrechts krijgt zo geen kans in de derde ronde tegen Michael van Gerwen, die eer valt Veenstra te beurt.