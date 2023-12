Op het einde winnen de Duitsers: beklijvende penaltyreeks levert Duitsland wereldtitel U17 op

Het WK bij de U17 is de uitgelezen kans om de eigen jeugd in de kijker te zetten. Bij Frankrijk speelt de volledige selectie in eigen land, bij Duitsland is alleen Noah Darvich actief in het buitenland, bij de jeugd van Barcelona.

Vooral de Duitse jongeren wilden zich laten zien in de eerste helft van de finale. Na een halfuur kregen ze na een ellenlange VAR-interventie alsnog een strafschop. Brunner trapte vanaf 11 meter raak.

Kort na rust leek Duitsland helemaal op rozen te zitten met de 2-0 van Darvich, maar nog geen minuut later gaf Bouabré Frankrijk weer hoop met de aansluitingstreffer. Hoop die nog meer werd aangewakkerd na rood voor Winners Osawe.

Frankrijk nam de wedstrijd resoluut in handen en kon 5 minuten voor tijd de gelijkmaker afdwingen via Mathis Amougou. Er kwamen nog kansen voor de jonge Les Bleus, maar voor de 5e keer moest een strafschoppenreeks voor de beslissing zorgen in een WK-finale bij de U17.

Daarin stapelden de missers zich op. Duitsland liet als eerste een strafschop onbenut, maar ook de Fransen misten drie exemplaren. Zo kroonde Duitsland zich voor het eerst tot wereldkampioen. Het verloor de finale bij de eerste editie, in 1985 tegen Nigeria.