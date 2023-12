Fem van Empel duldt ook in Boom geen tegenstand en boekt indrukwekkende 9 op 9

Met Shirin van Anrooij, Puck Pieterse en Fem van Empel aan de start werd vooraf een mooi duel voorspeld. Van Empel won alle crossen die ze reed en was dan ook favoriete.

Bij de start ging het echter mis voor de wereldkampioene. Ze schoot uit haar klikpedaal en ging zo pas rond de 10e plaats het veld in. Ook Van Anrooij werd opgehouden en kwam niet meer in het stuk voor.

Pieterse was wel goed weg en kon Van Empel even onder druk zetten. Zeker toen die laatste even wegschoof in de gladde modder leek Pieterse wat afstand te kunnen nemen.



Maar toen toonde Fem van Empel de fenomenale vorm waarin ze zich momenteel bevindt. De renster van Jumbo-Visma reed probleemloos tot bij Pieterse en toen Pieterse uitgleed was de wedstrijd beslist.

De voorsprong van Van Empel bleef groeien en uiteindelijk haalde ze het met meer dan een minuut voorsprong op Pieterse. In een spannende strijd om de derde plaats won Annemarie Worst het pleit van Inge van Der Heijden en Kata Blanka Vas.

Door die derde plaats is Worst ook de nieuwe leider in de tussenstand, al moeten we van vandaag toch vooral de suprematie van Van Empel onthouden.