Wurggreep kost Draymond Green vijf wedstrijden op strafbank

De Golden State Warrions kunnen al niet op de geblesseerde Stephen Curry rekenen en nu valt ook Draymond Green weg. Niet ideaal voor de Warriors die met 6-6 aan het seizoen zijn begonnen.

Green moet vijf wedstrijden op het strafbankje zitten nadat hij in de match tegen Minnesota Rudy Gobert in een wurggreep had gehouden. Hij mist zo ook ongeveer 770.000 dollar aan loon.

Green is niet aan zijn proefstuk toe. Het is al de 19e keer in zijn carrière dat het woelwater wordt uitgesloten. Vorig seizoen sloeg hij bijvoorbeeld nog ploegmaat Jordan Poole.