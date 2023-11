Bondscoach na monsterzege in Azerbeidzjan: "Belangrijk om slecht gevoel kwijt te geraken"

"Ik weet niet of het verschil in punten tussen wat Litouwen in Azerbeidzjan deed (+37) en wij (+108) een rol zal spelen, maar op dit moment is Polen onze eerste concurrent. Ik wil onderstrepen dat zij tegen ons een uitstekende match speelden. Ook al waren wij niet op de afspraak."

"Dat was het geval en iedereen had een impact op het spel. Het was ook belangrijk om het slechte gevoel na de nederlaag tegen Polen kwijt te geraken."

De volgende opdracht voor de Belgian Cats is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in februari, in Antwerpen. "We wisten dat het voor het vertrouwen superbelangrijk was om vandaag te winnen, want de volgende keer dat we elkaar terug zien is het voor OKT in Antwerpen", reageert Julie Vanloo.

"Die match tegen Polen heeft ons toch een beetje pijn gedaan. Als Europees kampioen mogen we niet meer verliezen op die manier, maar we hebben er zeker lessen uit getrokken. We doen altijd ons best, maar soms lukt het gewoon niet. We zijn ook maar mensen."

"Soms moet je ook gewoon eens verliezen om een andere mentaliteit te creëren binnen de ploeg. Dus misschien was die match tegen Polen wel niet slecht voor ons."

En na het statement van vandaag tegen Azerbeidzjan kunnen de Belgian Cats met vertrouwen en reikhalzend uitkijken naar het OKT. "We willen alles voortzetten in Parijs. Het is fantastisch dat we voor onze eigen fans kunnen spelen in Antwerpen. We kijken er superhard naar uit."