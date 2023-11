28-136! Op revanche beluste Belgian Cats verpletteren Azerbeidzjan met recordscore

Voor eigen volk in de Lotto Arena gingen de Belgian Cats woensdag met 62-67 onderuit, dat had niemand van de Europese kampioen zien aankomen.



Bondscoach Méziane zei dat hij zijn Cats niet herkend had en die wilden vandaag in Bakoe dan ook even laten zien tot wat ze in staat zijn. Hun statement was duidelijk: van de eerste tot de laatste seconde was de totale concentratie er en bleven ze "full court press" spelen.



Ook na de 6-34 in het 1e quarter, de 10-63 bij de rust, of de 16-102 na het 3e quarter. Zo werd het verschil in het 4e quarter meer dan 100 punten. Met snel spel en een agressieve verdediging verpletterden ze Azerbeidzjan.



Linskens was in het begin goed bij schot en eindigde met 17 punten. Emma Meesseman had 15 punten na het eerste quarter en 23 bij de rust. Ze zou afsluiten als topschutter met 31 punten, met ook nog 11 rebounds en 8 assists.



Coach Méziane gunde iedereen heel wat minuten. Alleen Julie Allemand werd gespaard en bleef op de bank. Zo kwamen de youngsters Ine Joris en Habibatou Bah tot respectievelijk 11 en 12 punten.