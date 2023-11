Vandegoor: "Normaal verdedigen de Cats als een pitbull, nu was het soms gatenkaas"

Van onderschatting was naar eigen zeggen geen sprake, maar toch lieten de Belgian Cats zich verrassen in hun eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Commentator Christophe Vandegoor gaat op zoek naar verklaringen: "De Cats waren sloom en maakten een allesbehalve agressieve indruk."

Ondanks de Europese titel stonden de Belgian Cats stevig met de voeten op de grond. Dat benadrukten de Belgische basketbalvrouwen één voor één voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. "Iedereen was gewaarschuwd en toch gingen ze de mist in", zag commentator Christophe Vandegoor bij de 62-67-nederlaag. "Dat is het onvoorspelbare van topsport." "De Cats wisten dat ze met voldoende intensiteit en agressiviteit moesten beginnen, maar ze waren sloom en maakten een allesbehalve agressieve indruk." "Dan hol je achter de feiten aan tegen een goed voorbereid Polen, dat erin slaagde het tempo op te leggen. En dat tegen de Europese kampioen in eigen huis. Ere wie ere toekomt: dat is een sterke prestatie van Polen."

Ik heb nog niet vaak gezien dat de Belgische verdediging zo gemakkelijk in de rug wordt gepakt. Christophe Vandegoor

Vooral verdedigend lieten de Belgian Cats steken vallen. "De verdediging van België was bij momenten kaas met gaatjes", aldus Vandegoor. "De Cats staan bekend voor hun strakke defense - verdedigen als een pitbull - maar daar was nu weinig van te merken. Ik heb nog niet vaak gezien dat de Belgische verdediging zo gemakkelijk in de rug wordt gepakt."

Ook in de opbouw liep het mis. "Julie Allemand trekt normaal met haar snelheid gaten en creëert ruimte voor haar ploegmaats. Dat is gisteren zelden gebeurd. Ook Allemand kan beter dan ze gisteren liet zien."

Toch had het met een tikkeltje meer geluk in de openingsfase anders kunnen lopen voor de Cats, gelooft Vandegoor. "Als de eerste driepunters van Vanloo en Linskens binnenvallen, dan staan ze meteen 9-0 voor. Nu nam de twijfel toe, waardoor het vertrouwen wegzakte."

"Je mag de vraag stellen waarom er zo weinig rotatie was"

Had bondscoach Rachid Méziane op een andere manier kunnen ingrijpen? In het laatste kwart wisselde hij bijna niet meer. "Waarschijnlijk hield hij vast aan zijn vijf vaste basisspelers, omdat die een zekere kwaliteit brengen", schat Vandegoor.

"Dat is een optie. Toch mag je openlijk de vraag stellen waarom er zo weinig rotatie was. Julie Vanloo bijvoorbeeld shot 2 op 12 driepunters, maar mag 36 minuten op het parket blijven staan. Dat doe je als coach in de hoop dat die shots uiteindelijk toch eens vallen. Dus enerzijds begrijp ik die filosofie."

"Anderzijds, met Serena-Lynn Geldof zou hij, al was het maar voor enkele minuten, voor meer verdedigende rebounds kunnen gaan. Geldof weet van zichzelf dat ze nog niet op het niveau van Meesseman of Linskens zit, maar misschien had ze, met haar lengte, meer reboundkracht kunnen brengen.

Ik weet dat het vanaf de zijlijn en achteraf makkelijk praten is, maar niets proberen is ook maar niets. Christophe Vandegoor

"Ook Elise Ramette, die zeer agressief verdedigt, had misschien schwung in de Cats kunnen brengen. Want dat miste België wel, dat agressieve enthousiasme."

"En ik weet dat het vanaf de zijlijn en achteraf makkelijk praten is, maar niets proberen is ook maar niets. Ook opmerkelijk: Lisowa en Joris kregen in het begin van de match hun kans, maar na enkele minuten werden ze definitief naar de bank gehaald. Daaruit kan ik alleen maar afleiden dat de coach niet tevreden was. Becky Massey heeft als invaller wel meer speelminuten gekregen." Emma Meesseman probeerde de boel nog recht te houden, zonder succes. "Meesseman is heel diep gegaan, kreeg langs alle kanten ferme tikken te verwerken, maar op haar eentje kon ze de zaak onmogelijk rechttrekken. De opflakkeringen die er in de tweede helft sporadisch waren, bleken telkens te kort van duur", aldus Vandegoor.



"De Belgian Cats komen nog goed weg"

De Belgian Cats krijgen zondag al een kans om de rug te rechten tegen Azerbeidzjan. "Die hebben niet eens een ranking, dat moet een makkie zijn voor de Belgen", vertelt Vandegoor. "Misschien was het belang van de eerste kwalificatiematch niet groot genoeg. Het was niet echt "van moeten". Er was niet dezelfde druk als op een halve finale of een finale van een EK. Maar voor het olympisch kwalificatietoernooi zullen de Cats zich zo geen misstap kunnen veroorloven, dan moeten ze uit een ander vaatje tappen." Uiteindelijk hebben de Cats zelfs nog wat geluk gehad bij de nederlaag, besluit Vandegoor. "Als de Polen wat beter afwerken vanaf de vrijworplijn, verliezen ze met een veel groter verschil dan nu. Het doelsaldo telt mee, dus ze komen nog goed weg." "Zondag tegen Azerbeidzjan zullen de Cats de winstkloof zo groot mogelijk moeten maken. En dat betekent dus dat de topspeelsters - met Meesseman voorop - wellicht weer veel minuten zullen moeten maken." "Conclusie: laat deze nederlaag een wijze les zijn met de gedachte dat het alleen maar beter kan en moet. De Cats moeten hun eigen spel en tempo bepalen en zich niet laten dicteren door de tegenstander. Met vooral veel meer agressiviteit en grinta tonen dan bij deze misstap tegen Polen."