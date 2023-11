Vlaamse tennisfederatie: "Voor wedstrijdvervalsing mag geen plaats zijn in onze sport"

"Een probleem voor onze sport", zo noemt Gijs Kooken matchfixing.

"Je mag niet de illusie hebben dat we de sport 100 procent zuiver krijgen, maar we koesteren wel de ambitie. Voor zulke zaken mag geen plaats zijn in onze sport."

"Het is een internationaal fenomeen. Matchfixing speelt zich vooral af op lager niveau, niet op de toernooien met volle tribunes die op tv komen. Op die manier kunnen spelers makkelijker en meer geld verdienen dan het prijzengeld dat er te verdienen valt", weet de CEO.

De gokmaffia mikt niet alleen op het resultaat van de wedstrijd. De grens is dun.

"Gokkers zetten ook in op dubbele fouten of het eerste punt van een spel. Dat lijkt minder erg, maar dat is wel erg. Omdat de zuiverheid van je sport in het gedrang komt."