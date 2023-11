BEKIJK: 54 punten van Antetokounmpo volstaan niet tegen Indiana

Het persoonlijk record van de dubbele MVP van 2019 en 2020 en kampioen van 2021 is 55 punten, vorig seizoen neergezet tegen Washington.



Met 54 punten doet hij dit seizoen beter dan de 51 van Zach Lavine van de Chicago Bulls.



Antetokounmpo draaide aan 19 op 25 schoten en zette daarbovenop 16 vrijworpen om in 36 minuten. In afwezigheid van nieuwkomer Damian Lillard, die met een kuitblessure aan de kant bleef, werd de "Greek Freak" druk gezocht en gevonden door zijn teammaats.



Hij deed daar nog 12 rebounds en 3 assists bij, maar in "money time" verloor hij wel 2 cruciale ballen in de laatste seconden van de partij, voor 8 balverliezen in totaal.



De thuisploeg kon rekenen op Tyrese Haliburton (29 ptn, 10 ass) voor een derde zege op een rij.



In de andere match van de avond - voor de gelegenheid in Mexico-Stad - was het ook spannend: Atlanta won met 119-120 van Orlando met dank aan 41 punten van Trae Young (8 ass). Op 31 seconden van het einde vond Young Dejounte Murray, die met een driepunter de partij besliste.