Ieder voor zich op WK gravel, maar wel in Belgische trui: "Het klopt niet, aan ons om het te doen kloppen"

De Belgen op het WK gravel hoeven dit jaar niet te rekenen op enige ondersteuning van de Belgische wielerbond, iets wat onder meer Jan Bakelants onbegrijpelijk vindt. Sven Vanthourenhout, bondscoach op de weg en in het veld, is wel aanwezig "om in te schatten wat dit op termijn kan geven".

"Of er sprake is van een Belgische ploeg? Nee, dit is gravel. Het is ieder voor zich." De woorden van Wout van Aert bij de start van het WK laten weinig aan de verbeelding over. Hoewel alle Belgische deelnemers in een Belgisch truitje rijden, is er geen sprake van enige organisatie of overleg. "We hebben wel eens met elkaar gepraat, maar er zijn geen concrete afspraken gemaakt", zegt Florian Vermeersch. "Er zijn nochtans landen die wél als een blok rijden. En als we slim zijn doen wij dat ook. De Italianen kwamen met een bus van de federatie naar het EK en rijden vaak in blok. De Nederlanders gaan ook samen koersen." "We krijgen geen ondersteuning van de federatie, dus het is maar normaal dat we voor eigen prijs koersen", vindt Van Aert. "Gelukkig krijg ik wel ondersteuning van mijn ploeg."

Daar kon ook Jan Bakelants van profiteren. Hij mocht zich bij Van Aert omkleden in de bus van Jumbo-Visma. "Anders had ik dat in mijn huurauto, een Fiat Punto, moeten doen", lacht hij. Het hoort bij de charme van het gravelrijden, al begint het stilaan ook te wringen. "Het is een sport in volle ontwikkeling", is Bakelants mild. "Maar het blijft raar dat er geen ondersteuning komt van de bond." "Zo vind ik het vreemd om hier in een Belgisch truitje te moeten staan, met alle sponsors van de federatie. Terwijl mijn eigen sponsors geen visibiliteit krijgen." "Op termijn zal er dus meer ondersteuning van de bond moeten komen. Al was het maar een mecanicien om het materiaal te checken of iemand om drank aan te geven onderweg. Dat is een must, anders kun je beter in een merkenploeg rijden. (lees voort onder de video)

Sven Vanthourenhout: "We moeten dit evalueren"