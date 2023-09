Yellow Tigers sluiten olympisch kwalificatietoernooi af met nederlaag tegen 's werelds nr. 1 Turkije

De Yellow Tigers kwamen niet meer in aanmerking voor de eerste twee plaatsen in groep B, die een ticket opleveren voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Turkije is wel zeker van deelname aan Parijs 2024.

Op het voorbije EK in eigen land namen de Tigers het eveneens op tegen Turkije. Na een sterke partij in de achtste finales gingen de Belgen toen met 3-1 (25-22, 16-25, 25-15, 32-30) onderuit tegen de Turken, die zich uiteindelijk tot Europees kampioen zouden kronen. In juli won Turkije de Nations League.

Het team van Kris Vansnick opende het OKT met een 3-0-zege tegen Bulgarije. Nadien volgden een 1-3-nederlaag tegen Puerto Rico, een 0-3-verlies tegen Argentinië en een 3-0-zege tegen Peru. Daarna bleken thuisland Japan en Brazilië met 3-0 te sterk.

Met twee zeges en vijf nederlagen eindigt België met zes punten op de zesde plaats in poule B. Turkije (21 punten) is groepswinnaar. Japan (15 punten) en Brazilië (14 punten) maken in een onderling duel uit wie het tweede olympische ticket pakt.

Voor de Tigers was kwalificatie sowieso een lastige opgave, zeker omdat sterspeelster Britt Herbots ontbrak door een buikspierblessure.