POLL: Jullie vinden dat Jumbo-Visma Sepp Kuss de Vuelta mag/moet gunnen

Sepp Kuss, Jonas Vingegaard of Primoz Roglic. Eén van die 3 Jumbo-Visma-renners zal deze Vuelta winnen. Tegen alle verwachtingen in rijdt superknecht Sepp Kuss nog altijd in de rode trui. Vinden jullie dat zijn ploegmakkers het hem gewoon moeten gunnen? Of moeten ze er onderling echt voor strijden? Jullie kiezen duidelijk voor het eerste antwoord.