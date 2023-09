Arsenal laat voormalige duurste clubaankoop gratis vertrekken naar Trabzonspor

Arsenal legde in 2019 nog zo'n 80 miljoen euro op tafel om Nicolas Pépé los te weken bij Rijsel. De hoge verwachtingen kon de Ivoriaan in Londen nooit inlossen.



Pépé kwam 112 keer in actie voor de Gunners. Daarin was hij goed voor 27 goals en 21 assists. Met Arsenal won hij in 2020 wel de FA Cup.

Pépé kwam niet meer voor in de plannen van Arsenal-coach Mikel Arteta, die vandaag de aanvaller uitgewuifd heeft. Arsenal en Pépé zijn overeen gekomen om het contract van de 28-jarige Ivoriaanse international te ontbinden, één jaar voor de overeenkomst zou aflopen.

Lang zal Pépé niet hoeven te stempelen, want de spits heeft met het Turkse Trabzonspor al een nieuwe werkgever gevonden. "Iedereen bij Arsenal bedankt Nicolas voor zijn toewijding gedurende zijn tijd bij ons en wenst hem het beste voor de toekomst", klinkt het bij de Gunners.