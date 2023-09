Hernan Crespo lokt Philippe Coutinho naar Qatar

Aston Villa nam Philippe Coutinho in 2022 over van Barcelona, dat 4 jaar eerder nog 120 miljoen euro had betaald voor de middenvelder.



Hij gaf Villa aanvankelijk een serieuze stroomstoot, maar vorig seizoen kwam hij niet verder dan 19 matchen in de Premier League.



Aston Villa deed dan ook niet al te moeilijk toen Al Duhail kwam aankloppen. De club uit Qatar, met Hernan Crespo als coach, huurt de nog altijd maar 31-jarige Braziliaan voor één seizoen.