Belgian Cat Serena-Lynn Geldof is klaar voor 2e jaar bij Zaragoza: "Kijk uit naar EuroLeague"

Zaragoza is al de 3e Spaanse club van Serena-Lynn Geldof, die eerder ook al de kleuren verdedigde van Cadi La Seu en Promete. In de hoofdstad van Aragon heeft de 26-jarige Belgian Cat haar draai gevonden.

"Ik vind het hier supertof, anders had ik ook niet voor een tweede jaar getekend", vertelt Geldof aan Sporza. "Ik ben heel content dat ik kon terugkomen, die vraag is ook al heel vroeg gekomen."

"Ik was altijd van plan om in Spanje te blijven. Het Spaanse basketbal ligt mij wel. Ik voel me goed hier in Zaragoza. Ik voel hier echt een klik. Het is de stad van mijn dromen", lacht ze.