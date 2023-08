UEFA wil geen "absurde extra tijd" in Europese duels: "Voor het welzijn van de spelers"

De trend is begonnen op het WK voetbal: waar er vroeger een paar minuten extra tijd gangbaar was, gaan ze tegenwoordig vlot in de dubbele cijfers.

Bij de UEFA willen ze niet meegaan in dit opbod. Zvonimir Boban, de chef voetbal bij de Europese bond, noemt de tendens "totaal absurd".

"Het welzijn van spelers is een kleine tragedie aan het worden", zegt de Kroaat.

"Matchen in de Champions League zijn uiterst intens. Als je er routineus 12, 13, 14 minuten aan toevoegt, dan loopt dat over een heel seizoen op tot zo'n 500 minuten. Ofwel zo'n 5 extra matchen."

Volgens UEFA is er ook geen probleem met de effectieve speeltijd. Die bedroeg vorig seizoen in de Champions League net iets meer dan 60 minuten per match.