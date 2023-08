Tom Boonen boekt eerste overwinning in 24 uur Zolder: "Viel op juiste plaats zonder benzine"

"Ik heb heel veel geluk gehad, want ik kon nog net binnen bollen op de snelheid die ik nog had. Ik was op de juiste plaats stilgevallen", beseft de voormalige wielerkampioen.

"Dat was een foutje", vertelt hij. "Toen ik instapte, hadden we de brandstofmeter niet gereset waardoor ik het verbruik niet kon aflezen en uiteindelijk zonder benzine viel."

"Ik ben er heel trots op. De klasse voor toerwagens is een sterk bezette categorie met stevige concurrenten. Er zaten heel wat kleppers in de andere BMW'kes ", blikt Boonen terug op zijn weekend.

Ingevallen voor Junior Planckaert

De BMW van Tom Boonen en zijn team liep weinig averij op. "Na de race stond er geen krasje op", vertelt hij. "Een wasbeurt en kon je hem zo verkopen."



De Porsches palmden de algemene top 5 in. Boonen en PK Carsport eiisten de 8e plaats op met hun BMW M2.



"Een hele prestatie", weet Tom Boonen. "Met een kleine toerwagen haal je niet vaak de top 10."



"Omdat we vlekkeloos geracet hebben. Iedereen heeft een strak tempo gereden hebben. Aanvankelijk hebben we de auto gespaard, zodat we in de laatste 6 uur hebben kunnen aanvallen."