Belgian Lion Ismaël Bako maakt opmerkelijke overstap naar Russische club Kazan

Na drie seizoenen in de EuroLeague kiest Ismaël Bako verrassend voor de Russische competitie. Bij Kazan tekent de center van de Belgian Lions een contract voor één jaar met de optie op een extra seizoen.

Voor Bako is Kazan al zijn 4e buitenlandse club. Eerder verdedigde hij de kleuren van Asvel in Frankrijk, Manresa in Spanje en Bologna in Italië. In eigen land maakte Bako eerder het mooie weer bij Leuven en de Antwerp Giants.

Bako gaf eerder in de Blockparty podcast wel toe dat hij twijfels had over de overstap naar de Russische competitie. "Je kan de competitie en de politiek apart bekijken", stelde hij.

"Er zijn veel argumenten waarom ik niet zou gaan, waarbij het morele aspect het grootste nadeel is. Maar ik kijk niet alleen naar het land, maar ook naar de ploeg, de coach, de ploegmaats... Het blijft een kans."

Ook het vooruitzicht om geen Europees basketbal te spelen, maar alleen competitiewedstrijden sprak Bako wel aan. "Ik wil zien hoe het is om minder wedstrijden te spelen. Even een break voor mijn lichaam", zei hij.