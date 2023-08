De balans na het WK voetbal voor vrouwen: het "beste ooit", records en generatiewissel

Na de mannen in 2010, trapten ook de vrouwen van Spanje zich in de geschiedenisboeken door het wereldkampioenschap voetbal te winnen. Een maand lang werd in Australië en Nieuw-Zeeland gestreden voor de felbegeerde wereldbeker in een toernooi dat volgens de FIFA "nog nooit zo succesvol is geweest". Records werden gebroken, kleine voetballanden stonden op en een generatie werd overgeleverd.

Met nog eens 75.784 fans in het "Stadium Australia" voor de apotheose van het WK voetbal, komt het totale aantal toeschouwers in de stadions verspreid over Nieuw-Zeeland en Australië op net geen 2 miljoen. Eén van de vele records die gebroken zijn. En zo is dit WK voetbal, volgens FIFA-president Gianni Infantino "het beste ooit", een nieuw hoofdstuk in het rijzende tijdperk van het vrouwenvoetbal.

Sportieve onthullingen

Deze 9e editie van het WK was het eerste met 32 ploegen. Critici voorspelden onnoemelijk grote scores door het verschil in niveau, maar uiteindelijk kreeg Gianni Infantino gelijk. Sportief was het WK een onverwacht succes. De Verenigde Staten waren topfavoriet en gingen op zoek naar hun derde titel op een rij, maar in de achtste finales botste hun avontuur op een verrassend sterk en stug Zweden. Ook toplanden als Duitsland, Brazilië en olympisch kampioen Canada werden vroeg uitgeschakeld ten koste van bescheidener beschouwde landen zoals het op crowdfunding gefinancierde Jamaica, het debuterende Marokko en revelatie Zuid-Afrika. Om nog maar te zwijgen over Japan... Dit WK bracht ook een generatieswitch op gang. Pioniers van het vrouwenvoetbal zoals de Amerikaanse Megan Rapinoe (38) en de Braziliaanse Marta (37) hebben de fakkel overgedragen aan talenten die op dit toernooi zich volledig hebben ontplooid. Zo werd de Japanse Hinata Miyazawa (23) topschutter, voetbalde de Spaanse Salma Paralluelo (19) zich tot belofte van het toernooi, haar landgenote Aitana Bonmati (25) tot beste speelster en dan hebben we het nog niet gehad over de Engelse Lauren Hemp (23) of de Colombiaanse goudklomp Linda Caicedo (18).

Zweden was één van de verrassingen op het WK.

Record-aandacht

Vooral het sportieve succes van het gastland, Australië (4e), deed de recordaantallen de lucht inschieten. De nederlaag van de "Matildas" in de halve finale was het meest bekeken evenement op televisie in de Australische geschiendenis. Gemiddeld keken iets meer dan 7 miljoen mensen naar de wedstrijd, met een piek van 11,5 miljoen en dat op een bevolking van ongeveer 25 miljoen. Ondanks een rugbynatie te zijn, onthaalde ook Nieuw-Zeeland het vrouwenvoetbal met open armen. Met een verdienstelijke 700.000 toeschouwers in de stadions. Al moeten we toegeven dat de stadions daar soms wat hol klonken te midden de zuidelijke winter. En eerlijk is eerlijk: de FIFA stak een handje toe met gratis tickets. Sommige wedstrijden trokken slechts 7.000 fans. En toch braken de Football Ferns, de nationale vrouwenploeg van Nieuw-Zeeland, records voor voetbalpubliek in eigen land. Financieel is de FIFA blij: Gianni Infantino spreekt van een recordinkomst voor het vrouwenvoetbal van meer dan 520 miljoen euro. Goed genoeg voor een break-even voor de Wereldvoetbalbond, mede door een grote stijging van het prijzengeld. Al is dat laatste nog altijd een peulschil met wat de mannen in Qatar konden verdienen.

Het WK trok een recordaantal bezoekers naar de wedstrijden.