Alexander Doom voor het eerst onder 45 seconden, mag ook naar Spelen: "Alles viel in zijn plooi"

Geen Jonathan of Kevin Borlée in de reeksen van de 400 meter, maar de opvolging van de tweeling lijkt verzekerd. Met Alexander Doom bijvoorbeeld.



Doom stormde in zijn serie voor het eerst in zijn carrière onder 45 seconden (44"92). "Dat is voor elke 400 meterloper een magische grens. Dit doet enorm veel deugd, omdat ik meteen ook de limiet loop voor de Olympische Spelen."

"Ik ben iets sneller gestart dan normaal, want dat is mijn zwakke punt. Maar vandaag viel alles in zijn plooi: goeie temperatuur, goeie piste en goeie concurrentie."

Als Doom zo blijft knallen, kan hij misschien stiekem zelfs naar een plaats in de finale kijken? "Alles zit superdicht bij elkaar. Ik moet goed recupereren en dan zien we wat mogelijk is."