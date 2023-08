Belgische weelde op het WK atletiek: Bolingo, Doom en Borlée stoten door op de 400 meter, Watrin op de 400 meter horden én Rosius op de 100 meter

clock 13:56 13 uur 56. Einde ochtendsessie. De ochtendsessie van de tweede dag op het WK atletiek in Boedapest was een schot in de roos voor de Belgen. Cynthia Bolingo stootte overtuigend door naar de halve finales van de 400 meter. Met een absolute toptijd volgde Alexander Doom dat voorbeeld en ook Dylan Borlée veroverde een ticket voor de halve finales op de baanronde. Julien Watrin overleefde op zijn beurt de reeksen van de 400 meter horden en ook Rani Rosius wist zich op de 100 meter verrassend te plaatsen voor de halve finales. Voor Helena Ponette hield het verhaal ondanks een persoonlijk record op in de reeksen van de 400 meter. Ook Delphine Nkansa overleefde de reeksen van de 100 meter niet. Thomas Carmoy greep dan weer naast de finale in het hoogspringen. . Einde ochtendsessie De ochtendsessie van de tweede dag op het WK atletiek in Boedapest was een schot in de roos voor de Belgen.



Cynthia Bolingo stootte overtuigend door naar de halve finales van de 400 meter. Met een absolute toptijd volgde Alexander Doom dat voorbeeld en ook Dylan Borlée veroverde een ticket voor de halve finales op de baanronde.



Julien Watrin overleefde op zijn beurt de reeksen van de 400 meter horden en ook Rani Rosius wist zich op de 100 meter verrassend te plaatsen voor de halve finales. Voor Helena Ponette hield het verhaal ondanks een persoonlijk record op in de reeksen van de 400 meter. Ook Delphine Nkansa overleefde de reeksen van de 100 meter niet.



Thomas Carmoy greep dan weer naast de finale in het hoogspringen.

clock 13:38 13 uur 38. Ojora wint de laatste reeks. Laatste reeks op de 110 meter horden. Tade Ojora wint die in 13"32. Ook Takayama, Roberts en Hrelja hebben hun ticket voor de halve finales te pakken.

clock 13:31 13 uur 31. Holloway opent jacht op goud. Grant Holloway doet wat hij moet doen in de voorlaatste reeks op de 110 meter horden. De Amerikaan wint in 13"18. Trajkovic, Rodrigues en Joseph mogen mee naar de halve finales.

clock 13:30 13 uur 30. Ik ben al bij al tevreden, ik doe toch iets beter dan vorig jaar op het WK. Ik ben nog maar 23 jaar en doe het stap voor stap. Ik had ook wat hamstringproblemen. Thomas Carmoy.

clock 13:28 13 uur 28. Carmoy: "Al bij al toch tevreden". Carmoy: "Al bij al toch tevreden"

clock 13:22 13 uur 22. Pijnlijke val voor Broadbell. Drama voor Broadbell in de derde reeks van de 110 meter horden. De jonge Jamaicaan was één van de favorieten voor de wereldtitel, maar hij struikelt over de voorlaatste horde. De winst is voor Louis François Mendy in 13"24. Crittenden, Czykier en Simonelli stoten ook door.



De winst is voor Louis François Mendy in 13"24. Crittenden, Czykier en Simonelli stoten ook door.

clock 13:18 13 uur 18. Carmoy wordt getroost door Tamberi. Carmoy wordt getroost door Tamberi

clock 13:17 13 uur 17. Tranen bij Carmoy. De uitschakeling in het hoogspringen is hard aangekomen bij Thomas Carmoy. Met tranen in de ogen wordt hij getroost door collega-hoogspringer Gianmarco Tamberi. Carmoy kende een bijzonder woelige aanloop naar dit WK met op de valreep een coachwissel.

clock 13:15 13 uur 15. Belhocian triomfeert in de tweede reeks. Wilhem Belhocian wint de tweede reeks op de 110 meter horden in 13"31. Izumiya, Perreira en Fofana mogen ook rechtstreeks door naar de halve finales.

clock 13:14 13 uur 14. Rosius: "Geweldig, ik mag naar de halve finales!". Rosius: "Geweldig, ik mag naar de halve finales!"

clock 13:10 13 uur 10. Dit voelt echt zo goed. Het is echt geweldig, ik mag naar de halve finales! Na twee maanden zonder wedstrijd. Dit is overdonderend. Rani Rosius

clock 13:08 13 uur 08. Parchment wint de eerste reeks. Hansle Parchment komt zonder kleerscheuren door de eerste reeks op de 110 meter horden. De Jamaicaan wint in 13"30, voor Llopis, Zhoya en Tinch. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finales.

clock 13:06 13 uur 06. Holloway met een missie. Met de reeksen van de 110 meter horden naderen we het einde van de ochtendsessie. Grant Holloway kan op dit nummer geschiedenis schrijven in Boedapest. De Amerikaan kan de tweede atleet worden na zijn landgenoot Gregg Foster die drie opeenvolgende wereldtitels verovert op de 110 meter horden. De meeste concurrente mag Holloway wellicht verwachten van de Jamaicaan Rasheed Broadbell, die met 12"94 dit seizoen de snelste tijd neerzette.



De Amerikaan kan de tweede atleet worden na zijn landgenoot Gregg Foster die drie opeenvolgende wereldtitels verovert op de 110 meter horden. De meeste concurrente mag Holloway wellicht verwachten van de Jamaicaan Rasheed Broadbell, die met 12”94 dit seizoen de snelste tijd neerzette.

clock 13:05 13 uur 05. Geen finale voor Carmoy. Het is voorbij voor Carmoy. Shelby McEwen gaat bij zijn derde poging wél over 2,28 meter en springt zo naar de 7e plek in Groep A. Carmoy is daardoor nu 13e in de tussenstand als je de uitslagen combineert van Groep A en Groep B. De gemiste pogingen komen hem uiteindelijk duur te staan.

clock 13:00 13 uur . Carmoy blijft steken op 2,25 meter. Laatste poging voor Carmoy op 2,28 meter, maar ook nu raakt hij er niet over. Hij blijft dus steken op 2,25 meter. Afwachten of dat voldoende is voor een plek in de finale. Hij staat nu op een gedeelde 12e plaats.

clock 12:57 12 uur 57. Rani Rosius is dolgelukkig dat ze naar de halve finales mag. Rani Rosius is dolgelukkig dat ze naar de halve finales mag

clock 12:55 12 uur 55. Halve finales voor Rosius! Shelly-Ann Fraser-Pryce is ook meteen op de afspraak. De Jamaicaanse wint de laatste reeks van de 100 meter in 11"01. Kambundji en Hobbs gaan mee naar de halve finales. Bazolo is vierde in 11"29 en zo is het helemaal zeker: Rosius stoot met de beste verliezende tijden ook door naar de halve finales.



Bazolo is vierde in 11"29 en zo is het helemaal zeker: Rosius stoot met de beste verliezende tijden ook door naar de halve finales.

clock 12:53 12 uur 53. Carmoy mag blijven dromen. Thomas Carmoy faalt bij zijn eerste poging op 2,28 meter. Geen ramp, hij ligt nog steeds op koers voor een plek in de finale van het hoogspringen.

clock 12:52 12 uur 52. We moeten ons weinig zorgen maken, met nog een reeks te gaan. Het staat zo goed als vast dat Rosius naar de halve finales zal gaan. David Naert