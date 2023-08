TRANSFER-QUIZ: Ken jij de nieuwe werkgevers van deze spelers in de Premier League?

Aan de andere kant van het kanaal draait de transfercarrousel op volle toeren! Het is algemeen geweten dat de Premier League-clubs niet op een miljoentje meer of minder kijken. De meeste clubs kopen dat het een lieve lust is. Sporza heeft voor u 10 transfers op een rijtje gezet. Aan u om de spelers aan hun nieuwe club te linken. Veel plezier!