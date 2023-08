Marcelo verlaat veld in tranen, nadat hij "per ongeluk" been van tegenstander had gebroken

Drama in de Copa Libertadores. In de wedstrijd tussen Argentinos Juniors en Fluminense heeft Marcelo (35) per ongeluk een tegenstander een gruwelijke blessure bezorgd. De voormalige topspeler van Real Madrid ging op het been van Luciano Sanchez staan en zag meteen de schade. Hij keek in eigen boezem, verliet het veld in tranen en excuseerde zich uitvoerig via Instagram.