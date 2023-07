BEKIJK: Max Verstappen en Lando Norris sluiten hun raceweekend af op Tomorrowland

De riem mag er even af bij de Formule 1-coureurs. Gisteren reden ze in Spa-Francorchamps de laatste race van deel 1 van het seizoen.

Na zijn winst in de Grote Prijs van België zette WK-leider Max Verstappen koers naar Tomorrowland in Boom. Ook zijn collega Lando Norris was erbij op het dancefestival.

Samen gingen ze op de foto met Martin Garrix.

Norris had duidelijk zin in een feestje en kroop mee het podium op met de Nederlandse deejay. Op een video van Garrix zie je hem achter de monitors aftellen tot de drop.

Over 4 weken mag Norris weer af te tellen tot de lichten op groen springen. Dan pikt de Formule 1 de draad op met de Grote Prijs van Nederland in Zandvoort.