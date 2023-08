WK atletiek: Geen finale voor Ruben Verheyden op de 1.500 meter, Isaac Kimeli wordt 13e op de 10.000 meter

clock 19:27 19 uur 27. WK atletiek Noah Lyles maakt het waar en is voor het eerst de sprintkoning op de 100 meter

Goud voor Lyles! Noah Lyles maakt het waar en pakt zijn eerste goud op de 100 meter in 9"83, een bestewereldjaarprestatie! De Amerikaan kwam wat moeizaam op gang, maar maakt op het einde het verschil. Letsile Tebogo uit Botswana snelt naar het zilver in 9"88, een nationaal record. Het brons is voor de Brit Zharnel Hughes.

Finale 100 meter. We sluiten de tweede WK-dag af met het koningsnummer, de 100 meter bij de mannen. Titelverdediger Fred Kerley werd verrassend uitgeschakeld in de halve finales, maar de VS heeft met Christian Coleman en Noah Lyles nog ijzers in het vuur. Wordt het in Boedapest een vierde keer goud op een rij voor de VS?

Canadees goud. Ethan Katzberg pakt bij zijn laatste worp nog uit met een knappe 81,11 meter. Geen verbetering van zijn 81,25 meter, maar dat hoefde ook niet meer. De Canadees mag zich wereldkampioen hamerslingeren roepen.

Zilver voor Nowicki. De strijd is beslecht in het hamerslingeren. Olympisch kampioen Nowicki kan bij zijn laatste worp geen plaatsje meer opschuiven en dus wordt het zilver voor de Pool. Het brons is voor de Hongaar Halasz.



Geen podium voor Fajdek. Toch een verrassing, vijfvoudig wereldkampioen Pawel Fajdek slaagt er bij zijn laatste poging niet meer in om zijn worp van 80 meter nog te verbeteren. Hij strandt zo op de vierde plaats. Zes keer WK-goud pakken op één onderdeel, daar slaagde enkel polsstokspringer Sergej Boebka in tussen 1983 en 1997 en dat blijft dus zo.



Zes keer WK-goud pakken op één onderdeel, daar slaagde enkel polsstokspringer Sergej Boebka in tussen 1983 en 1997 en dat blijft dus zo.

Katzberg aan de leiding. Nationaal record voor de Canadees Ethan Katzberg. Meer nog, met 81,25 meter neemt hij de leiding in het hamerslingeren. Ook Nowicki raakt met 81,02 meter voorbij de 81 meter en staat nu tweede.



13e plaats voor Kimeli. Isaac Kimeli eindigt als 13e in de finale. Zijn tijd: 28'20"77.

Drie op een rij voor Cheptegei! Hij doet het opnieuw! Cheptegei heeft nog wat overschot in de laatste rechte lijn en pakt zijn derde wereldtitel op een rij. Hij finisht in 27'51"42. De Keniaan Daniel Simiu Ebenyo is op het einde nog voorbij de Ethiopiërs naar het zilver gegaan. Het brons is voor Barega, zijn landgenoot Aregawi strandt op de ondankbare vierde plaats.

Aregawi en Barega klampen aan bij Cheptegei. Kunnen de Ethiopiërs de Oegandese titelverdediger nog verschalken?

Cheptegei plaatst zijn versnelling, net voor het ingaan van de laatste ronde.

Nog drie ronden. Ze zijn nog met negen atleten samen bij het ingaan van de laatste drie ronden. Kimeli houdt voorlopig stand op de 14e plaats.

De schifting zet zich onverminderd voort op de 10.000 meter. Kimeli moet nu definitief de rol lossen.

Kimeli kraakt stilaan. Kimeli begint het moeilijk te krijgen in de finale van de 10.000 meter. Hij loopt rond de 14e plaats, maar het is zwoegen om de aansluiting met de ruime kopgroep niet te verliezen.

Nowicki troeft Halasz af. Wojciech Nowicki doet met 80,83 meter nét iets beter dan Bence Halasz. De olympische kampioen komt zo aan de leiding in het hamerslingeren. De Canadees Ethan Katzberg is voorlopig derde met 80,18 meter.

Het tempo gaat nu toch met een ruk de hoogte in op de 10.000 meter. De Ethiopiër Barega neemt het commando. Kimeli gaat nog steeds goed mee in de tred.