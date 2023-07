Hoelang zien we Kopecky in het geel? "Als ze maandag doorkomt, kan ze het houden tot de Tourmalet"

Een of meerdere ritzeges binnenslepen, dat was het doel van Lotte Kopecky in deze Tour de France Femmes. Al in de openingsrit was het prijs voor onze landgenote, met dus als extraatje de gele trui.

En dat terwijl ze toch vooral op rit 2 en 4 mikte. Al werd Kopecky ook zondag al verwacht, zo pikte Ruben Van Gucht in bij Vive le Vélo.

"Ik had haar een paar berichtjes gestuurd om te vragen of die laatste klim even zwaar is als de VAM-berg, waar Lorena Wiebes (de andere snelle vrouw binnen SD-Worx, red.) zonder problemen over raakt."

"Ze zei mij dat die slotklim echt wel een stuk zwaarder is, waarop ik haar zei dat het wel iets voor haar was. Ze reageerde dan met een emoji met een knipoog, dan weet je het al", zegt Van Gucht.

Zitten er nog meer successen aan te komen met Kopecky in deze Tour?

"Ritten 2 en 4 zullen zeker ook nog wel iets zijn voor haar. Maar dit was al een gouden kans, om ook nog het geel te pakken", gaat Van Gucht verder.

(lees verder onder de video)