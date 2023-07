Kopman-kwartet geeft advies bij vervanging Van Aert in Tourmanager: "Laten staan! Uit respect"

Hopelijk heeft u nog minstens 1 transfer opgespaard voor het slotweekend. Want in dat geval heeft u met de vervanging van Wout van Aert een mooi budget van 11 miljoen te spenderen. Maar hoe pakt u die transfer het beste aan? Het panel van Kopman geeft tips, al heeft Thomas Huyghe een ongewone strategie in het achterhoofd.