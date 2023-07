Belgian Lion Retin Obasohan gaat opnieuw zijn geluk beproeven in de Italiaanse competitie

Voor Retin Obasohan wordt het niet zijn eerste Italiaanse avontuur. De explosieve guard speelde in het seizoen 2016-2017 al eens in Italië, toen hij de kleuren verdedigde van Avellino.

Afgelopen seizoen was Obasohan aan de slag bij de Franse topclub ASVEL Lyon, waarmee hij voor het eerst in zijn carrière mocht proeven van de EuroLeague.

Nu trekt de 30-jarige Belg dus naar Derthona, een club uit Tortona in het noorden van Italië. Derthona werkte zich de voorbije jaren op uit de lagere reeksen naar de Serie A en eindigde vorig seizoen knap als 3e in de reguliere competitie. In de play-offs verloor de club in de halve finales.

Derthona is volgend seizoen ook Europees actief. De nieuwe werkgever van Obasohan komt uit de in Champions League.