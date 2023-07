LeBron James veegt twijfels over toekomst weg: "Ik heb nog wat in de tank"

Na de uitschakeling van zijn LA Lakers in de play-offs had LeBron James zich nog cryptisch uitgelaten over zijn toekomst in de NBA. "Ik heb veel om over na te denken", sprak hij tegen de verzamelde pers na de nederlaag tegen de Denver Nuggets. "Waarover? Of ik nog wil voortspelen", verduidelijkte hij.

Maar 2 maanden later heeft James de twijfels over zijn toekomst nu zelf weggenomen. Op het ESPY-gala in Los Angeles maakte hij duidelijk dat hij nog niet klaar is om met pensioen te gaan.

"Het kan me niet schelen hoeveel punten ik nog scoor, of wat ik wel of niet kan doen op het parket. De echte vraag voor mij is: kan ik spelen zonder de kantjes eraf te lopen?", sprak James.

"De dag dat ik niet alles kan geven op het veld, is de dag dat ik klaar ben. Gelukkig voor jullie is die dag nog niet gekomen."

"Weet je wat me elk jaar terugbrengt? Het kijken naar en het coachen van mijn jongens", vertelde James over zijn basketballende zonen Bronny en Bryce. "Ze herinneren met eraan waarom ik speel, gewoon de pure liefde voor dit prachtige spel. Dus ja, ik heb nog steeds iets in de tank. Er is nog veel over."