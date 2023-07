WK zwemmen: 13e tijd voor Valentine Dumont in halve finales, 20e titel voor Katie Ledecky

clock 14:43 14 uur 43.

clock 14:27 14 uur 27. Valentine Dumont heeft ze 7e tijd gezwommen in haar halve finale op de 200 meter vrije slag. Haar chrono was 1'57"97. Dumont klokte de 13e tijd van alle halvefinalisten en is uitgeschakeld. Dumont bleef 79 honderdsten boven haar Belgisch record (1'57"18), waarmee ze zich een maand geleden in Rome voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Franse hoofdstad Parijs plaatste. Voor een finaleplaats in Fukuoka was 1'56"49 nodig.



clock 13:50 13 uur 50. Geen titel voor Popovici, Ledecky zet teller op 20. Verrassing op de 200 meter vrije slag: topfavoriet en titelverdediger David Popovici is slechts 4e geëindigd. Het Roemeense godenkind stortte in het slot in. Het goud was voor de 20-jarige Brit Matthew Richards. Bij de vrouwen heeft Katie Ledecky op haar 26e een 20e wereldtitel te pakken. Ze domineerde de 1.500 meter vrije slag.

clock 06:32 06 uur 32. Dumont naar halve finales 200m vrij. Valentine Dumont was de enige landgenote die in het water dook afgelopen nacht. De 23-jarige bracht haar opdracht - de reeksen van de 200 meter vrije slag - tot een goed einde. Maar het was nipt: met 1'58"23 zette ze de 16e tijd neer. De top 16 mocht naar de halve finales. Dumont zwemt die vanmiddag om 14.13 uur onze tijd. Het Belgisch record van Dumont bedraagt 1'57"18, met die chrono plaatste ze zich vorige maand voor Parijs 2024. Vorig jaar eindigde ze in de reeksen op de 17e plaats, in Boedapest kwam ze 2 honderdsten tekort voor een halvefinaleticket. De beste tijd in de reeksen was van de Australische Mollie O'Callaghan met 1'55"68. Zondag strandde Dumont in de reeksen van de 400m vrij. Ze doet ook nog mee aan de 4x200m vrije slag en de 4x100m wisselslag.



Maar het was nipt: met 1'58"23 zette ze de 16e tijd neer. De top 16 mocht naar de halve finales. Dumont zwemt die vanmiddag om 14.13 uur onze tijd.



Het Belgisch record van Dumont bedraagt 1'57"18, met die chrono plaatste ze zich vorige maand voor Parijs 2024. Vorig jaar eindigde ze in de reeksen op de 17e plaats, in Boedapest kwam ze 2 honderdsten tekort voor een halvefinaleticket.



De beste tijd in de reeksen was van de Australische Mollie O'Callaghan met 1'55"68.



Zondag strandde Dumont in de reeksen van de 400m vrij. Ze doet ook nog mee aan de 4x200m vrije slag en de 4x100m wisselslag.