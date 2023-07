WK zwemmen: Henveaux 13e en Dumont 15e op 400m vrij, Vanotterdijk zwemt 100m vlinder niet

clock 09:00 09 uur . Lucas Henveaux is 13e op 400m vrij. Lucas Henveaux heeft de 13e tijd neergezet op de 400 meter vrije slag: met 3'47"88 werd hij 7e in de sterke 5e reeks (op 6 reeksen). De top 8 van de tijden haalt de finale. Daarvoor was minstens 3'45"43 nodig. De 22-jarige Henveaux is een WK-debutant. Zijn BR op de 400m vrij is 3'46"59 van april dit jaar in Antwerpen, daarmee mag hij ook naar Parijs 2024. . Lucas Henveaux is 13e op 400m vrij Lucas Henveaux heeft de 13e tijd neergezet op de 400 meter vrije slag: met 3'47"88 werd hij 7e in de sterke 5e reeks (op 6 reeksen). De top 8 van de tijden haalt de finale. Daarvoor was minstens 3'45"43 nodig.



Valentine Dumont 15e op 400m vrij. Valentine Dumont won afgelopen nacht haar reeks in de 400m vrij op de eerste WK-dag in groot bad. Haar 4'10"09 was de 15e tijd van de 5 reeksen, de top 8 stoot door naar de finale. Daarvoor was minstens 4'04"98 nodig. De 23-jarige Dumont zwom eind juni in Rome een Belgisch record van 4'06"27, waarmee ze onder de olympische limiet (4'07"90) dook.



Schouder van Vanotterdijk niet fit genoeg voor 100m vlinder. Roos Vanotterdijk heeft niet meegedaan aan de 100 meter vlinderslag. "Haar schouder is niet voldoende genezen", tweettte de Belgische zwemfederatie. Het 18-jarige talent zou wel aan alle andere disciplines deelnemen, verduidelijkt de federatie. Maar deze eerste dag kwam net te vroeg. Vanotterdijk was in 8 disciplines ingeschreven. Morgen is er voor haar de 100m rugslag.



