WK zwemmen: Lucas Henveaux strandt met 15e tijd in halve finales 200 meter vrije slag

clock 15:08 15 uur 08. Lucas Henveaux grijpt op 200 meter vrije slag naast finaleplaats. Lucas Henveaux heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Henveaux klokte in de tweede van twee halve finales 1'46"77, pas goed voor de vijftiende totaaltijd (op zestien halvefinalisten). Alleen de top acht stootte door naar de medaillestrijd. De Roemeen David Popovici (1'44"70) tikte in de halve finales als snelste aan. . Lucas Henveaux grijpt op 200 meter vrije slag naast finaleplaats Lucas Henveaux heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter vrije slag. Henveaux klokte in de tweede van twee halve finales 1'46"77, pas goed voor de vijftiende totaaltijd (op zestien halvefinalisten). Alleen de top acht stootte door naar de medaillestrijd.

De Roemeen David Popovici (1'44"70) tikte in de halve finales als snelste aan.

clock 07:11 07 uur 11. Alisée Pisane 18e op 1.500m vrij. Het blijft 1 op 4 voor de Belgen deze ochtend. Alisée Pisane kwam in de reeksen van de 1.500 meter vrije slag tot 16'25"15, de 18e tijd (op 31). De top 8 zwemt morgen de finale. De laatste kwalificatietijd was 16'01"95. Het BR van de 20-jarige Pisane is 16'22"18, gezwommen in maart. . Alisée Pisane 18e op 1.500m vrij Het blijft 1 op 4 voor de Belgen deze ochtend. Alisée Pisane kwam in de reeksen van de 1.500 meter vrije slag tot 16'25"15, de 18e tijd (op 31). De top 8 zwemt morgen de finale. De laatste kwalificatietijd was 16'01"95. Het BR van de 20-jarige Pisane is 16'22"18, gezwommen in maart.

clock 07:04 07 uur 04. Lucas Henveaux naar HF 200m vrij. WK-debutant Lucas Henveaux zwemt in de avondsessie de halve finales van de 200 meter vrije slag. De 22-jarige Belg zette met 1'46"40 de 7e tijd neer in de reeksen, de top 16 mocht naar de halve finales. Het Belgisch record van Henveaux bedraagt 1'46"31. De snelste vanochtend was de Amerikaan Luke Hobson met 1'45"69. Henveaux zwemt vanmiddag om 14.17 uur zijn halve finale. Hij ligt in baan 6 naast wereldkampioen David Popovici, die de 3e tijd had. Gisteren eindigde Henveaux als 13e op de 400m vrije slag. . Lucas Henveaux naar HF 200m vrij WK-debutant Lucas Henveaux zwemt in de avondsessie de halve finales van de 200 meter vrije slag. De 22-jarige Belg zette met 1'46"40 de 7e tijd neer in de reeksen, de top 16 mocht naar de halve finales.



Het Belgisch record van Henveaux bedraagt 1'46"31. De snelste vanochtend was de Amerikaan Luke Hobson met 1'45"69. Henveaux zwemt vanmiddag om 14.17 uur zijn halve finale. Hij ligt in baan 6 naast wereldkampioen David Popovici, die de 3e tijd had.



Gisteren eindigde Henveaux als 13e op de 400m vrije slag.

clock 07:03 07 uur 03.

clock 07:01 07 uur 01. Florine Gaspard 27e op 100m school. De reeksen van de 100 meter schoolslag waren het eindstation van Florine Gaspard. Onze 21-jarige landgenote kwam tot 1'08"34, wat haar de 27e tijd opleverde. Haar PR bedraagt 1'07"21. De top 16 zwemt 's avonds de halve finales, de laatste kwalificatietijd was 1'06"87. . Florine Gaspard 27e op 100m school De reeksen van de 100 meter schoolslag waren het eindstation van Florine Gaspard. Onze 21-jarige landgenote kwam tot 1'08"34, wat haar de 27e tijd opleverde. Haar PR bedraagt 1'07"21.



De top 16 zwemt 's avonds de halve finales, de laatste kwalificatietijd was 1'06"87.

clock 06:56 06 uur 56. Vanotterdijk out in reeksen 100m rugslag. Roos Vanotterdijk is vandaag aan haar WK gestart, gisteren zegde ze af voor de 100m vlinderslag, omdat haar schouder na een blessure nog wilde sparen in deze specifieke discipline. Het 18-jarige talent schrapt trouwens alle vlinderslagraces in Japan. Op de 100 meter rug vandaag zette ze met 1'00"95 de 22e tijd neer in de reeksen, de top 16 stootte door naar de halve finales. Het Belgisch record van Vanotterdijk is 59"62 van dit voorjaar. 1'00"46 was nodig voor de halve finales. . Vanotterdijk out in reeksen 100m rugslag Roos Vanotterdijk is vandaag aan haar WK gestart, gisteren zegde ze af voor de 100m vlinderslag, omdat haar schouder na een blessure nog wilde sparen in deze specifieke discipline. Het 18-jarige talent schrapt trouwens alle vlinderslagraces in Japan.



Op de 100 meter rug vandaag zette ze met 1'00"95 de 22e tijd neer in de reeksen, de top 16 stootte door naar de halve finales. Het Belgisch record van Vanotterdijk is 59"62 van dit voorjaar. 1'00"46 was nodig voor de halve finales.