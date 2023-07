Voormalig Rode Duivel Philippe Garot is op 74-jarige leeftijd overleden

"Standard is in rouw", vertelt Standard op zijn website.



"Het is met droefenis dat we zonet het overlijden van Philippe Garot hebben vernomen. Philippe speelde zes seizoenen voor onze club (207 wedstrijden / 25 goals) tussen 1974 en 1980. We willen ons oprecht medeleven betuigen aan zijn familie en naasten!"

Garot speelde in het najaar van 1979 ook twee keer voor de nationale ploeg, tijdens een oefenduel tegen Nederland (1-0 verlies) en in een EK-kwalificatieduel tegen Portugal (2-0 winst). In totaal werd hij vijf keer opgeroepen.

De verdediger uit Verviers verhuisde van Standard naar Beveren, waarmee hij de beker won (1983) en kampioen werd (1984). Daarnaast droeg hij ook het shirt van Eupen en Daring Molenbeek (later RWDM).

Bij die laatste club begon Garot zijn trainerscarrière, die hem ook bij Francs Borains, Bergen, het Ivoriaanse Mimosas, Seraing en Standard Fémina bracht.