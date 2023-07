Sporza Tour ziet Pidcock op kousenvoeten top tien binnensluipen: "Hij kan op het podium staan in Parijs"

Aan dat palmares voegde hij nu ook een ritzege in de Tour toe. Geen verrassing voor Pauwels. "Ik had hem in de Ronde van Zwitserland al verwacht voor het klassement. Daar presteerde hij iets minder en is hij na het overlijden van Gino Mäder natuurlijk naar huis gegaan. Maar een echte verrassing is dit niet, hij is toch één van de grotere renners in het peloton."

"Ik herinner mij een grappig moment in de Vuelta van 2017. Bilbao was nog relatief jong en nam zijn bevoorradingszakje aan, begon het te legen en gooide het vervolgens middenin het peloton op de weg. Nibali kwam hem toen op de vingers tikken. Maar daarna is hij wel uitgegroeid tot een topper. Misschien niet de allergrootste renner, maar wel iemand met een mooi palmares."

"Van Aert hopeloos gelost, zelden of nooit gezien"

Voor Wout van Aert was het een bewogen dag. Hij trok mee in de aanval, maar kende ook een moment van zwakte. Christophe Vandegoor was verrast. "Van Aert werd even hopeloos gelost, dat zien we toch zelden of nooit".

"Dat was een heel apart beeld", pikt Serge Pauwels in. "Net op dat moment zag je ook zweetdruppels op het hoofd van Van Aert, dat is iets dat we bijna niet kennen bij hem. Het is wel frappant dat hij het ene moment een sterke move naar voren maakt en zelfs Jasper Stuyven uit het wiel rijdt en een kwartier later dan gelost wordt uit het peloton."

Voorlopig is het de Tour van net niet voor Van Aert, maar Pauwels ziet nog kansen. "Ik betwijfel of hij morgen zal meesprinten, ik zie hem eerder uitpakken in de overgangsrit van donderdag."

"We gaan er ook zomaar vanuit dat Van Aert een rit zal winnen, maar hij zit ook een beetje in de tang van de ploegtactiek. Dat zal steeds meer spelen richting Parijs. Zolang Pogacar en Vingegaard aan elkaar gewaagd blijven, zal er minder ruimte zijn voor Van Aert."